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ФМБА зарегистрирует лекарство от коронавируса "МИР-19" к концу лета

ФМБА зарегистрирует лекарство от коронавируса "МИР-19" к концу лета
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство планирует зарегистрировать лекарство от коронавируса "МИР-19" и создать новый экспресс-тест к концу лета, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Фактически середина лета, ближе к концу лета", - ответила Скворцова в программе "Док Ток" на Первом канале на вопрос о сроках регистрации "МИР-19".

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Она отметила, что после регистрации это лекарство будет применяться сначала только в больницах.

Скворцова добавила, что если высокая эффективность этого ингаляционного препарата (он применяется с помощью небулайзера - устройства для ингаляций) будет доказана в рамках клинических испытаний, то планируется создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики. Это лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом.

В свою очередь руководитель Центра стратегического планирования ФМБА Антон Кескинов напомнил, что ФМБА зарегистрировало экспресс-тест на коронавирус, позволяющий получать результат за 20 минут.

Скворцова отметила, что через три месяца ФМБА планирует создать тест, позволяющий получать результат за 5-7 минут.

Хроника коронавируса. Апрель.

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