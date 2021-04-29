Хабаровским пенсионерам перед Пасхой будут выдавать по десятку яиц за прививку от COVID

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бесплатный десяток яиц смогут получить жители Хабаровского края старше 60 лет, сделавшие прививку от коронавируса в пунктах вакцинации в преддверии Пасхи, сообщил заместитель председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.

"Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили достаточно крупную партию столовых яиц для того, чтобы 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации люди старше 60 лет в случае постановки вакцины могли получить десяток яиц", - сказал Никонов в эфире радио КП в четверг.

Он добавил, что вакцинация от коронавируса сейчас является "крайне важной задачей" и правительство края активно поддерживает социально ориентированный бизнес.

"Это очень позитивная история. На фоне того, что происходит в Москве и том же Китае. Кстати, в Китае тоже раздают яйца. Я считаю, что это хорошая инициатива, и в преддверии светлого праздника это будет очень хорошо", - отметил зампред.

В ходе проекта планируется раздать 1 400 упаковок яиц.

Региональный Минздрав намерен открыть мобильные пункты вакцинацииу православных храмов в дни пасхальных богослужений.

В Хабаровском крае привились от COVID-19 более 78 тыс. человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать порядка 600 тыс. жителей.

С начала кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции в Хабаровский край поступило 146 466 доз вакцины. Вакцинация ведется в 38 медицинских учреждениях, работает 62 стационарных пункта вакцинации и шесть мобильных пунктов, задействовано 78 выездных бригад.

К 29 апреля в Хабаровском крае выявлено свыше 51,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 380 человек.