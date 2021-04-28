Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:55Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Пожилым жителям Чукотки выплатят по 2 тыс. руб. за вакцинацию от COVID

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти Чукотки обещают единовременную выплату местным жителям в возрасте 60 лет и старше, сделавшим прививки от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы правительства округа.

"Всем гражданам в возрасте 60 и старше, зарегистрированным на Чукотке и прошедшим вакцинацию на территории региона, будет выплачена единовременная выплата в размере 2 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По информации окружного департамента социальной политики, сейчас ведется работа по формированию нормативной базы для выплаты.

По информации регионального оперштаба, вакцинацию от COVID-19 завершили более 6,8 тыс. человек.

Всего в регионе выявлено 748 заразившихся COVID-19, из них 734 выздоровели, восемь человек умерли.

Хроника коронавируса. Апрель.

24
Городские пляжи в Рио-де-Жанейро снова открылись для посещения после месяца перерыва26 апреля. Власти Бангкока ввели обязательное ношение масок в общественных местах.23 апреля. Рио-де-Жанейро продолжает оставаться одним из эпицентров коронавируса в Бразилии.22 апреля. В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 213,5 тысяч человек. На фото: пиньята в виде коронавируса в одном из магазинов Мехико.21 апреля. В Чили с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек.19 апреля. Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.16 апреля. В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом.15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Городские пляжи в Рио-де-Жанейро снова открылись для посещения после месяца перерыва
Хроника 09 января 2020 года – 28 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Чукотка коронавирус

Новости по теме

Новости

В СПЧ создали рабочую группу по закону о борьбе с домашним насилием

В России за сутки выявлено 7,8 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 7,8 тыс. случаев коронавируса

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае

Двух бойцов ММА задержали за драку на Московском вокзале Петербурга

ФСИН отрицает, что экс-министра Абызова принесли на суд на носилках

Экономический кризис

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Segezha Group в рамках IPO оценена в 125,5 млрд рублей

Закрыто дело екатеринбуржца, убитого СОБРом в собственной квартире

Что случилось этой ночью: среда, 28 апреля

Пандемия коронавируса

Первая партия вакцины от COVID-19 "КовиВак" поступила в Приморье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');