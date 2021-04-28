Пожилым жителям Чукотки выплатят по 2 тыс. руб. за вакцинацию от COVID

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти Чукотки обещают единовременную выплату местным жителям в возрасте 60 лет и старше, сделавшим прививки от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы правительства округа.

"Всем гражданам в возрасте 60 и старше, зарегистрированным на Чукотке и прошедшим вакцинацию на территории региона, будет выплачена единовременная выплата в размере 2 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По информации окружного департамента социальной политики, сейчас ведется работа по формированию нормативной базы для выплаты.

По информации регионального оперштаба, вакцинацию от COVID-19 завершили более 6,8 тыс. человек.

Всего в регионе выявлено 748 заразившихся COVID-19, из них 734 выздоровели, восемь человек умерли.