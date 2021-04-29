Пожилым магаданцам за вакцинацию от COVID выплатят по 1 тыс. руб.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Магаданской области обещают выплаты пожилым жителям региона, которые сделают прививку от коронавируса.

"В Магаданской области поддержат пожилых людей старше 60 лет и колымчан из категории риска, которые сделают оба компонента прививки от коронавируса - им выплатят по 1 тыс. рублей", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Всего в Магаданской области было выявлено 8 452 случая COVID-19, в том числе за стуки - пять новых. Выздоровели почти 8,3 тыс. человек, 100 умерли. Завершили вакцинацию свыше 10,6 тыс. жителей области.