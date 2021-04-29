Песков счел, что напряжение на границе с Украиной все еще "выше нормы"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Напряжение на российско-украинской границе по-прежнему сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что напряжение было изрядным, и то, что оно остается выше нормы, - это очевидно", - сказал Песков в четверг в программе "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос о том, насколько Россия "была близка к войне с Украиной в последние дни".

По словам пресс-секретаря президента "провокационные действия вооруженных сил Украины на линии разграничения действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам".

"Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик", - пояснил он.

"Очевидным также является факт, что и заявления США в поддержку Киева, и действия США - мы помним неоднократные засылки грузовых военных самолетов, которые привозили вооружения на Украину, перечисление денежных средств с прямым разъяснением, что это на укрепление оборонного потенциала Украины, - конечно, это все на руку тем самым вооруженным силам Украины, которые заняли провокационную позицию", - отметил Песков.

"Вопрос - насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины? И насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на демонстрацию в Киеве, если я не ошибаюсь, в поддержку бригады СС "Галичина"?" - сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают".

"Может ли президент Зеленский огородить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов - это большой вопрос. Точного ответа здесь нет", - заявил Песков.