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США предоставили $155 млн на развитие Украины

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн, в том числе более $60 – на противодействие "российской агрессии", сообщает во вторник посольство США на Украине.

"Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся: поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев - $34 млн; совершенствование мер по противодействию коррупции – $14 млн; противодействие российской агрессии – $63 млн; укрепление демократии и управления – $44 млн", - говорится в сообщении.

Первая статья предусматривает поддержку восстановления Украины после пандемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг; повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия инвесторов и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса; помощь в развитии земельного рынка.

Совершенствование мер по противодействию коррупции предусматривает поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институций; уменьшение коррупции в сфере здравоохранения и помощь в закупке жизненно необходимых лекарств для сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов; поддержку платформ электронного управления, упрощающих доступ к услугам и оптимизирующих процесс получения пенсий и пособий.

Средства на противодействие "российской агрессии" планируется направить на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим украинцам, снижение энергетической и экономической зависимости Украины от РФ путем содействия подключению к энергетической сети Европы и укрепления украинских предприятий на востоке страны; расширение доступа граждан к качественной и объективной информации для противодействия дезинформации.

Укрепление демократии и управления предусматривает расширение судебной реформы; укрепление созданных объединенных территориальных общин; поощрение молодежного лидерства и инноваций.

США Украина

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