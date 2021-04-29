Путин увидел потенциал развития экономического сотрудничества с Францией

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Из государств Евросоюза Франция занимает "почетное, но не самое достойное" для нее место по инвестициям в российскую экономику и товарообороту, заявил на встрече с французскими бизнесменами президент Владимир Путин.

В начале встречи он отметил, что рассчитывает "как всегда, откровенно обсудить актуальные текущие вопросы российско-французского торгово-инвестиционного сотрудничества, поговорить о перспективах взаимодействия", и добавил, что экономический совет Ассоциации франко-российской торгово-промышленной палаты работает, несмотря ни на какие сложности.

По словам Путина, Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России, "занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции - шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и пятое - по товарообороту".

"Французские капиталовложения в России достигают почти $17 млрд. Кстати говоря, российские во Франции - $3 млрд, могли бы быть и больше, думаю, если бы французские регуляторы государственной власти также относились к российскому бизнесу, как в России относятся к французскому", - сказал президент.

Он отметил сокращение взаимной торговли по итогам 2020 года, но подчеркнул, что в целом показатели приемлемые - $13 млрд.