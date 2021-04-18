Макрон заявил, что во взаимоотношениях с РФ "необходимо определить красные линии"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Международное сообщество должно "определить четкие красные линии с Россией", заявил президент Франции Эманнуэль Макрон в интервью телеканалу SBS в субботу вечером.

"Я думаю, что мы должны определить четкие красные линии с Россией", - сказал Макрон.

Он заявил, что международное сообщество придерживается того, что он назвал "наивным подходом".

"Это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России", - заявил он.