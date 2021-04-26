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Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность состоянием Навального

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность сообщениями о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального, передают в понедельник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно сообщению администрации французского лидера, Макрон выразил "серьезную обеспокоенность состоянием здоровья" Навального. Кроме того, в этом контексте президент Франции отметил необходимость "соблюдения основополагающих прав Навального".

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.

19 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание, и что "состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает терапевт.

23 апреля Навальный сообщил, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей, и объявил, что прекращает голодовку.

Эммануэль Макрон Владимир Путин Алексей Навальный

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