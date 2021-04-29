Квартальная прибыль Сбербанка по МСФО выросла в 2,5 раза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла в годовом измерении в 2,5 раза и составила 304,5 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в 2,1 раза - до 254,7 млрд рублей.

"Сильный старт 2021 года дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%", - сообщила через пресс-службу финдиректор банка Александра Бурико, слова которой приводятся в сообщении.

Банк в марте прогнозировал рентабельность капитала в 2021 году свыше 18%. В 2020 году этот показатель составил 16,1%.

"В I квартале 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий: Сбер нарастил розничный кредитный портфель до 9,7 трлн рублей, транзакционный бизнес вырос относительно высокой базы прошлого года, выручка нефинансового бизнеса увеличилась в четыре раза. Кроме того, стабилизация качества кредитного портфеля позволила существенно сократить расходы на кредитный риск. В результате Сбер заработал 304,5 млрд рублей чистой прибыли за квартал", - отметила Бурико.

Банк в январе-марте 2021 года сократил совокупные расходы на кредитный риск в 6,4 раза - до 25,5 млрд рублей по сравнению со 163,7 млрд рублей расходов годом ранее. Совокупная стоимость кредитного риска в I квартале 2021 года составила 41 базисный пункт (б.п.) против 292 б.п. за аналогичный период 2020 года.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в I квартале 2021 года сократились втрое - до 44,2 млрд рублей с 134,6 млрд рублей годом ранее. Стоимость кредитного риска в январе-марте текущего года снизилась до 74 б.п. с 251 б.п. в I квартале 2020 года.

Чистые процентные доходы в январе-марте текущего года выросли на 13,3% - до 421,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 6,3% - до 134,3 млрд рублей.

Операционные расходы группы в I квартале 2021 года составили 179,9 млрд рублей, увеличившись на 7,1%. "Благодаря технологической трансформации и росту продаж в цифровых каналах стало возможным существенное улучшение эффективности финансового бизнеса, что привело к высвобождению персонала в финансовом сегменте. Так, общая численность группы снизилась на 7,4 тыс. за квартал - до 278,2 тыс. При этом количество сотрудников, занятых в развитии нефинансовых сервисов, выросло", - отмечает банк.

Отношение операционных расходов к операционным доходам по финансовому бизнесу в I квартале 2021 года снизилось на 1,4 п.п. и составило 29,3%.

Базовый капитал первого уровня в январе-марте текущего года вырос на 4,3% - до 4 трлн 922,1 млрд рублей за счет нераспределенной прибыли. Общий капитал увеличился на 5% - до 5 трлн 261,4 млрд рублей за счет роста базового капитала, а также размещения субординированных облигаций на 56 млрд рублей.

Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня в I квартале 2021 года вырос на 47 б.п. - до 14,3%, капитала первого уровня - на 47 б.п. - до 14,74%, общего капитала - на 61 б.п. - до 15,29%.