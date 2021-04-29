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Сбербанк за квартал увеличил розничные кредиты на 3,9%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года Сбербанк увеличил розничные кредиты по МСФО на 3,9%, корпоративные - на 0,8%, говорится в сообщении банка.

Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 50 б.п. - до 11,1% как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования до 56,4%.

Ипотечный портфель вырос на 4,5% за квартал при поддержке высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки превысила 30%.

Портфель потребительских кредитов увеличился на 3,4% за счет восстановления спроса и сезонных предложений.

Без учета валютной переоценки кредитный портфель увеличился на 0,2% преимущественно за счет роста рублевого кредитования. Доходность корпоративных кредитов выросла на 10 б.п. за квартал до 6,4%.

Средства физлиц снизились на 0,8%, стоимость срочных розничных вкладов за квартал не изменилась и составила 3,7%.

Средства юрлиц выросли на 15% с начала года, в том числе в рамках процесса управления краткосрочной ликвидностью. Стоимость срочных депозитов юридических лиц также осталась без изменений за квартал и составила 2,7%.

Сбербанк

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