Дело о даче американцем взятки экс-помощнице Дворковича дошло до суда

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданина США Джина (Евгения) Спектора, обвиняемого в посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

По информации суда, дело Спектора поступило 29 апреля. Дата первого заседания будет известна позднее.

Как сообщалось, Спектор признал вину в полном объеме и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. В случае, если суд сочтет, что условия сделки были выполнены им в полном объеме, он может рассчитывать на рассмотрение его дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств, и наказание, не превышающее половины от максимально возможного, предусмотренного обвинением.

Алексеева и Спектор были арестованы в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки и посредничестве даче особо крупной взятки соответственно.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. "за действия в пользу взяткодателя". Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) - 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану - также 2 млн рублей.

Как заявляло следствие, взятку Алексеевой передал бывший генеральный директор и совладелец ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Оба, рассказывал "Интерфаксу" осведомленный собеседник, находятся на свободе.

Позднее Алексеевой было предъявлено обвинение в получении еще одной взятки - крупной. В этом случае, как сообщил ранее "Интерфаксу" источник, предполагаемый взяткодатель - генеральный директор "Медполимерпрома" Алексей Борисов так же, как Спектор, признал вину в полном объеме.