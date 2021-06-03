Источник узнал о завершении следствия по делу бывшей помощницы Дворковича

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следствие завершило сбор доказательств по уголовному делу в отношении Анастасии Алексеевой - бывшей помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, обвиняемой во взяточничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Следственные действия по делу окончены, добавил он.

По его словам, сейчас в деле около 25 томов, в ходе расследования по делу был проведен ряд экспертиз, допрошены порядка 40 свидетелей.

После окончания следственных действий и предъявления фигурантам обвинения в окончательной редакции фигурантам дадут возможность изучить материалы дела.

По словам собеседника "Интерфакса", следствие рассчитывает ознакомить Алексееву и ее защиту с материалами и передать дело в прокуратуру в течение трех месяцев.

Он также напомнил, что дело в отношении другого фигуранта - американца Джина (Евгения) Спектора, заключившего досудебное соглашение со следствием, уже находится на рассмотрении в суде.

Комментариями следствия и защиты по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Алексеева и Спектор - бывший председатель совета директоров ГК "Медполимерпром" - были арестованы в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки и посредничестве даче особо крупной взятки соответственно.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов. Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых.

Как заявляло следствие, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Уголовное преследование обоих уже прекращено, сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.

Алексеевой также предъявлено еще одно обвинение - в получении крупной взятки. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, предполагаемый взяткодатель по этому эпизоду - генеральный директор "Медполимерпрома" Алексей Борисов признал вину в полном объеме. Сейчас Борисов находится под домашним арестом.

Алексеева предъявленные ей обвинения отвергает.