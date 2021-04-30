Отстыковка корабля Crew Dragon от МКС запланирована на 30 апреля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon американской частной компании SpaceX от Международной космической станции (МКС), как ожидается, состоится 30 апреля.

"Миссия NASA SpaceX Crew-1, в которую входят астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и Соичи Ногучи из японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) вернется на землю 1 мая в 23:36 по североамериканскому восточному времени. Они приводнятся в Мексиканском заливе недалеко от Флориды. Пилотируемый корабль Crew Dragon Resilience отстыкуется от МКС в 17:55 в пятницу 30 апреля и отправится домой", - сообщает NASA.

Ранее отстыковка планировалась на 28 апреля, но была отложена на два дня из-за неблагоприятного прогноза погоды в зоне приводнения в районе Флориды.

Стыковка миссии Crew-1 к МКС была осуществлена 17 ноября 2020 года в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 с астронавтами на борту был осуществлен 15 ноября со стартового комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.