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Отстыковка корабля Crew Dragon от МКС запланирована на 30 апреля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon американской частной компании SpaceX от Международной космической станции (МКС), как ожидается, состоится 30 апреля.

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"Миссия NASA SpaceX Crew-1, в которую входят астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и Соичи Ногучи из японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) вернется на землю 1 мая в 23:36 по североамериканскому восточному времени. Они приводнятся в Мексиканском заливе недалеко от Флориды. Пилотируемый корабль Crew Dragon Resilience отстыкуется от МКС в 17:55 в пятницу 30 апреля и отправится домой", - сообщает NASA.

Ранее отстыковка планировалась на 28 апреля, но была отложена на два дня из-за неблагоприятного прогноза погоды в зоне приводнения в районе Флориды.

Стыковка миссии Crew-1 к МКС была осуществлена 17 ноября 2020 года в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 с астронавтами на борту был осуществлен 15 ноября со стартового комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

США Crew Dragon МКС SpaceX NASA

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