Крупный мост в Барнауле в 2022 году могут закрыть из-за реконструкции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Путепровод в районе Нового рынка в Барнауле планируется реконструировать, движение по нему в этот период будет закрыто, сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев журналистам в пятницу.

"Администрацией Барнаула разработан проект реконструкции, в данный момент готовится проект корректировки, поскольку прошло достаточно много времени (после подготовки первого варианта - ИФ)", - сказал глава краевого Минтранса, отвечая на вопрос о планируемой в 2022 году реконструкции.

Учитывая, что по мосту движется большой поток транспорта, в том числе пассажирские автобусы, трамваи и троллейбусы, планируется разработать новую схему движения на период обновления.

"Электротранспорт будет ходить. Скорее всего, он будет закольцован с обеих сторон (моста - ИФ). Транспортный узел в районе Нового рынка достаточно сложен и объемен. Неудобства, вызванные реконструкцией, вынужденные. И когда мы приступим к ней, будет главной задачей в кратчайшие сроки выполнить работы", - отметил Дементьев.

Кроме того, дорожные работы на этом участке придется согласовывать с РЖД, так как под мостом проходят железнодорожные пути.