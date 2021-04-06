Капремонт Большого Каменного моста в Москве завершат досрочно

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Работы по капремонту Большого Каменного моста закончатся раньше запланированного срока - в августе 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, она не останавливалась даже в сильные морозы. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года.

"Фактически за год мы полностью пересоберем мост, обновляем все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, проводим масштабную реставрацию гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения", - подчеркнул заммэра.

Большой Каменный не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники.