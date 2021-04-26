Собянин обещал закончить ремонт Большого Каменного моста до осени

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что реконструкция Большого Каменного моста закончится досрочно.

"По плану работы должны были идти до конца 2021-го, но рассчитываем закончить до осени", - написал он во "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что в нынешнем виде мост был построен в 1938 году и за 80 лет его ни разу капитально не ремонтировали. Реконструкцию моста начали в июле 2020 года.

"Фактически собираем его заново. При этом ни на одном этапе мост полностью не закрывается. Восстанавливаем и конструкцию, и декоративные элементы", - написал мэр.

6 апреля заммэра Москвы Петр Бирюков говорил, что работы на мосту идут круглосуточно и без перерывов, что позволит завершить их в августе 2021 года.

На мосту должны отреставрировать чугунные элементы ограждения, гранитную облицовку и фонари, а также воссоздать исторические дубовые витражи.

Ради работ движение по мосту ограничено до двух полос.