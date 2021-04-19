На участке БАМа Северобайкальск-Тыя увеличат пропускную способность

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Строительство двухпутной вставки запланировано на участке Северобайкальск - Тыя Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД), сообщила в понедельник пресс-служба ВСЖД.

"В результате строительства двухпутной вставки в 2023 году пропускная способность участка должна достигнуть 33 пар поездов в сутки, провозная способность участка увеличится до 49,3 млн тонн в год, максимально допускаемая скорость пассажирских поездов вырастет до 140 км/час, а грузовых – до 90 км/час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по подготовке территории, отсыпке земляного полотна и монтажу искусственных сооружений под два пути были проведены еще в 1977 году, во время всесоюзной комсомольской стройки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

"В ходе предстоящей реконструкции вырубка леса не предполагается", - отмечено в пресс-релизе.

На мостах предусмотрено использование существующих конструкций опор и установка новых пролетных строений.

В настоящее время разрабатывается проект объекта. В Бурятии прошли предварительные общественные обсуждения развития БАМа на этом участке в части воздействия на окружающую среду.

"Рекомендации и пожелания, которые внесли общественники, будут учтены при дальнейшей работе над проектом", - говорится в сообщении.