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В Кремле заявили, что регионы могут вводить "сухой закон" в праздники

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Регионы вправе устанавливать режим "сухого закона" в период майских праздников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В указе президента этого нет, но в данном случае региональное руководство реализует свои полномочия. Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и это происходит всё на их усмотрение", - уточнил он.

Так Песков прокомментировал информацию о том, что в некоторых регионах на период майских праздников вводится "сухой закон", хотя такого положения в указе президента не было.

Песков также заметил, что ему неизвестно о том, чтобы в каких-то регионах период, объявленный нерабочим в мае, будет рабочим. "Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом выходными будут дни с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно. По данным экспресс-опроса портала hh.ru, 23% работодателей продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней.

Дмитрий Песков Россия

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