Пропавших при восхождении на Эльбрус туристку и гида нашли погибшими

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тела двух человек, девушки и гида, которых искали с 23 апреля, обнаружили на северном склоне горы Эльбрус, сообщили "Интерфаксу" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

"На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида", - сказал представитель спасотряда.

Операция по эвакуации тел погибших с высоты 5,4 тыс. метров над уровнем моря планируется 3 мая. Возможно спасатели привлекут авиацию МЧС России.

По информации Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, потерявшаяся группа из двух человек - гида-проводника и женщины-туристки - была зарегистрирована с указанием маршрута и контрольного времени возвращения. По плану группа должна была выйти на место 21 апреля, однако этого не случилось.

Последний раз связь с туристкой была 17 апреля. Она сообщила своему отцу, что они с гидом находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку", сообщили спасатели.

23 апреля начались поиски, проводимые сразу с двух сторон - спасатели головного подразделения искали пропавших людей на северном склоне от поляны Эмануэля, а спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда - от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии.