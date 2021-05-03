Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 02.05В России 4 823 255+8 697В мире 152 196 159+796 679

Пропавших при восхождении на Эльбрус туристку и гида нашли погибшими

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тела двух человек, девушки и гида, которых искали с 23 апреля, обнаружили на северном склоне горы Эльбрус, сообщили "Интерфаксу" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

В РоссииДвое альпинистов пропали на ЭльбрусеЧитать подробнее

"На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида", - сказал представитель спасотряда.

Операция по эвакуации тел погибших с высоты 5,4 тыс. метров над уровнем моря планируется 3 мая. Возможно спасатели привлекут авиацию МЧС России.

По информации Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, потерявшаяся группа из двух человек - гида-проводника и женщины-туристки - была зарегистрирована с указанием маршрута и контрольного времени возвращения. По плану группа должна была выйти на место 21 апреля, однако этого не случилось.

Последний раз связь с туристкой была 17 апреля. Она сообщила своему отцу, что они с гидом находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку", сообщили спасатели.

23 апреля начались поиски, проводимые сразу с двух сторон - спасатели головного подразделения искали пропавших людей на северном склоне от поляны Эмануэля, а спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда - от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии.

Эльбрус Кабардино-Балкария

Новости по теме

Новости

У православных наступает Светлая седмица

У православных наступает Светлая седмица

Что произошло за день: воскресенье, 2 мая

ФК "Тамбов" проиграл "Ростову" и вылетел из Российской премьер-лиги

На Ставрополье арестован подозреваемый по делу о гибели детей в ДТП

В России выявили еще 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Строевые истребители Су-30СМ пройдут глубокую модернизацию

Строевые истребители Су-30СМ пройдут глубокую модернизацию

Сотрудник ГУФСИН по Иркутской области арестован по делу о взятке в 60 млн руб.

Подростка задушили цепью в Приморье

Трое из шести пропавших в Кольском заливе рыбаков погибли

Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу

Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');