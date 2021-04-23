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Двое альпинистов пропали на Эльбрусе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России начали на склоне горы Эльбрус поиски двух человек, пять дней не выходящих на связь, сообщили "Интерфаксу" в СКР ПСО.

"Потерявшаяся группа из двух человек – гида-проводника и женщины-туристки – была зарегистрирована с указанием маршрута: долина реки Малка, Джилы-Су, выход на поляну Эмануэля, восхождение на Эльбрус по северному склону, спуск в сторону поляны Азау в Терскол. Было обозначено и контрольное время с учетом акклиматизации – с 10 по 21 апреля", - сказал сотрудник отряда.

По его словам, 21 апреля группа в указанное место на поляне Азау не вышла.

Спасатели выяснили, что последний раз связь с ними была 17 апреля. Контакт участница группы поддерживала со своим отцом, который со слов дочери сообщил спасателям, что они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку".

С раннего утра 23 апреля началась активная фаза поисковых работ, проводимых сразу с двух сторон – спасатели головного подразделения пошли по северному склону от поляны Эмануэля, а спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда – от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии.

Эльбрус Кабардино-Балкария

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