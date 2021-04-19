Туристка пострадала при подъеме на гору Чандолаз в Приморье

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели несколько часов эвакуировали туристку, пострадавшую во время восхождения на гору Чандолаз в Приморском крае, сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС.

"Группа туристов из Владивостока совершала восхождение на гору Чандолаз (хребет Лозовый) по скальной стороне, когда сверху сорвался камень. Одну из девушек серьезно задело - камень по касательной прошел через каску, руку, спину, ногу. Туристка потеряла сознание, требовалась помощь", - говорится в сообщении.

На место прибыли спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Пострадавшей оказали первую помощь, девушка пришла в себя. Спасатели на носилках эвакуировали пострадавшую с крутой горы.

Операция продолжалась более пяти часов, затем туристку передали медикам.