В МЧС РФ начали готовиться к сложному паводку

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В МЧС РФ прогнозируют сложную паводковую обстановку из-за высоких запасов снега и толщины льда в бассейнах рек на севере и северо-западе России.

Наиболее сложная ситуация ожидается в бассейнах рек Лена, Колыма, Бия, Катунь, Северная Двина и Печора, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко в среду на пресс-конференции.

"Толщина льда в притоках реки Лена превышает норму на 30-50%... Также особую озабоченность вызывает река Колыма, так как в этом районе транспортная инфраструктура находится в низменной местности, а запасы снега достигают 150-200%", - сказал Яцуценко, добавив, что это чревато подтоплениями.

Непростой, по его словам, будет ситуация в целом и в Алтайском крае, так как запасы снега в верховьях рек Бия и Катунь в этом году достигают 200%, что "при увеличении температуры может привести к подтоплению населенных пунктов". "Мы ожидаем в этом районе 25 затороопасных участков", - сообщил он.

На борьбу с паводками на Алтай будут направлены пять беспилотных летательных аппаратов для составления ортофотоплана. "Эта система искусственного интеллекта позволяет создать модель местности и инфраструктуру, соединить с базой архива космических снимков. В течение 20 минут отработанный продукт поступает в муниципальные образования и в диспетчерские службы. Система уже была отработана в 2020 году, но тогда она составлялась 18-20 часов, а сегодня 20 минут", - рассказал замглавы МЧС.

Также Яцуценко сообщил о сложностях с паводками на северо-западе страны, в бассейнах рек Северная Двина в районе Великого Устюга. "Увеличенная толщина льда и запасы снега могут привести к подтоплению населенных пунктов в этом районе. Кроме того, вскрытие реки Печора также пойдет не по сценарию и будет носить такой же характер", - предупредил он.

В центральном регионе России, по его словам, уже начались процессы вскрытия рек, однако подтоплений населенных пунктов здесь не ожидается. "Сегодня здесь у нас подтоплено три низководных моста и один участок дороги, что не влияет на обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов", - сообщил замглавы МЧС.