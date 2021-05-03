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Постпред Чижов разъяснил Евросоюзу санкции РФ против европейцев

Постпред Чижов разъяснил Евросоюзу санкции РФ против европейцев
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Постпред России при ЕС Владимир Чижов дал Евросоюзу разъяснения о санкционных мерах РФ против восьми европейских граждан, сообщили в российском постпредстве в Брюсселе.

Там уточнили, что постпред дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля в ответ на действия Евросоюза.

"Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем", - говорится в коммюнике постпредства.

3 мая Чижов встречался с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне.

В свою очередь в ЕС заявили, что постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов был вызван в Европейскую комиссию и Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в связи с санкционными мерами России против восьми европейских граждан. Отмечается, что Юхансоне и Саннино также отметили высылку Россией чешских дипломатов и указ Российской Федерации о так называемых "недружественных государствах", "выразив серьезную обеспокоенность совокупным воздействием всех этих решений на отношения между ЕС и правительством РФ".

В ходе встречи ЕС заявил Чижову о неприятии и осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС этого решения Москвы, которое Европейский союз считает политически мотивированным.

30 апреля МИД России сообщил о запрете на въезд в страну для восьми граждан ЕС в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Хроника 15 апреля – 03 мая 2021 годаДипломатическое противостояние
Евросоюз ЕС Владимир Чижов Еврокомиссия

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