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РФ объявила "персона нон-грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве

РФ объявила "персона нон-грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены "персона нон грата", у них есть чуть более суток на то, чтобы покинуть страну, сообщает МИД РФ.

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"В МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Послу сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата", отметили в МИД России.

"Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны", - сообщили на Смоленской площади.

Ранее посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька прибыл в МИД России по причине заявления чешских властей о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Чехия МИД РФ

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