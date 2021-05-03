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Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций против европейцев

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов вызван в понедельник в Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в связи с объявленным ранее запретом восьми гражданам ЕС на въезд в РФ, сообщил Петер Стано, официальный представитель Жозепа Борреля.

"Посол был вызван. Его во второй половине дня должен принять генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы. И мы заявим решительный протест по этому решению (России - ИФ)", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "у этого российского решения нет никакого законного обоснования". "Мы получили уведомление, но российские контрсанкции политически мотивированы, и у них нет никаких обоснований", - добавил Стано.

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В ответ на вопрос о возможных высылках российских дипломатов из ЕС он заявил, что в настоящий момент идут дискуссии. "И это не только в связи с российским решением в пятницу, это началось раньше с действий России в государстве-члене ЕС - Чешской Республике - по непропорциональному выдворению дипломатов", - уточнил представитель Борреля.

Стано считает, что Россия следует по пути конфронтации.

Готовя реакцию на это, отметил он, ЕВС желает единого, скоординированного ответа. И данный вопрос будет предметом обсуждения на ближайшем Совете ЕС по иностранным делам 10 мая.

В российском постпредстве при Евросоюзе "Интерфаксу" подтвердили вызов Чижова в ЕВС.

30 апреля МИД России сообщил о запрете на въезд в страну для восьми граждан ЕС в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Хроника 15 апреля – 03 мая 2021 годаДипломатическое противостояние
ЕС Евросоюз Владимир Чижов

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