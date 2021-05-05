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Чиновник из Минэкономразвития возглавил управление экспертизы и планирования правительства

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил руководителем управления экспертизы и планирования правительства Виталия Злобина, работавшего до этого директором департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Управление экспертизы и планирования появилось в структуре аппарата правительства в марте 2020 года.

"Оно призвано вывести работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью на качественно новый уровень. В конечном итоге все это позволит повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной", - рассчитывают в правительстве.

Создание нового управления, в частности, позволит обеспечить заблаговременное планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, активное вовлечение экспертных структур в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным собранием, полагают чиновники.

Злобин родился 5 июня 1978 года в Ленинграде. В разные годы он окончил Балтийский военно-морской институт, Северо-Западную академию государственной службы, РАНХиГС при президенте.

На сайте Минэкономразвития говорится, что Злобин с 2012 по 2018 год был заместителем директора департамента оценки регулирующего воздействия министерства, с 9 июля 2018 года - врио директора этого департамента. С марта 2019 года по апрель 2020 года он был директором оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития, а 20 апреля стал директором департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства.

Правительство Минэкономразвития Виталий Злобин

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