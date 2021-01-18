В РФ подготовили нормативную базу для реформы системы госуправления

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нормативно-правовая база для проведения масштабной оптимизации в системах госуправления готова, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В рамках административной реформы правительство начало масштабную оптимизацию в системах государственного управления. Она станет современной, более эффективной. Это главная цель нашей реформы. Вся нормативно-правовая база для этого подготовлена, в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, в основном за счет имеющихся вакансий в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 2 тысяч штатных единиц, в том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Он подчеркнул, что при этом фонд оплаты труда останется без изменений. "Будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки и по сути размывают ответственность за принятые решения", - отметил премьер.

По словам Мишустина, для оперативного решения проблем граждан работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть четкой и слаженной.

"Для этого мы совершенствуем и структуру аппарата правительства. Соответствующие изменения утверждены. Сформированы структурные подразделения с четким обозначением функционала и зон ответственности каждого из них. Рассчитываю, что это позволит повысить оперативность управленческих решений государственного аппарата, эффективнее выполнять задачи по достижению национальных целей развития, которые определил президент", - сказал премьер.

О реформе госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Она запланирована на первые три месяца 2021 года. В результате должны быть приведены к единому стандарту штат и оргструктура министерств и ведомств, исключено дублирование одних и тех же функций разными структурами. В рамках реформы, в частности, в аппарате правительства появятся семь новых департаментов.