Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 042 229+546 826

В РФ подготовили нормативную базу для реформы системы госуправления

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нормативно-правовая база для проведения масштабной оптимизации в системах госуправления готова, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В рамках административной реформы правительство начало масштабную оптимизацию в системах государственного управления. Она станет современной, более эффективной. Это главная цель нашей реформы. Вся нормативно-правовая база для этого подготовлена, в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, в основном за счет имеющихся вакансий в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 2 тысяч штатных единиц, в том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Он подчеркнул, что при этом фонд оплаты труда останется без изменений. "Будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки и по сути размывают ответственность за принятые решения", - отметил премьер.

По словам Мишустина, для оперативного решения проблем граждан работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть четкой и слаженной.

"Для этого мы совершенствуем и структуру аппарата правительства. Соответствующие изменения утверждены. Сформированы структурные подразделения с четким обозначением функционала и зон ответственности каждого из них. Рассчитываю, что это позволит повысить оперативность управленческих решений государственного аппарата, эффективнее выполнять задачи по достижению национальных целей развития, которые определил президент", - сказал премьер.

О реформе госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Она запланирована на первые три месяца 2021 года. В результате должны быть приведены к единому стандарту штат и оргструктура министерств и ведомств, исключено дублирование одних и тех же функций разными структурами. В рамках реформы, в частности, в аппарате правительства появятся семь новых департаментов.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

ФСИН попросила суд арестовать Навального

ФСИН попросила суд арестовать Навального

Лавров счел реакцию Запада на задержание Навального отвлечением внимания от своего кризиса

Лавров счел реакцию Запада на задержание Навального отвлечением внимания от своего кризиса
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 22 857 человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 22 857 человек

ИМЭМО и "Интерфакс" проведут экспертную встречу на тему "Россия в глобальной повестке 46-го президента США"

Следователю по делу о перестрелке в башне "Око" вменили давление на свидетелей

Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

"Интерфакс" опубликовал рейтинг лучших вузов России по подготовке управленческих кадров

Пандемия коронавируса

Власти Башкирии объявили о введении "антиковидных паспортов"

Власти Башкирии объявили о введении "антиковидных паспортов"

СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

Что произошло за день: воскресенье, 17 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');