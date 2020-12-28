Мишустин обещал уволить 37 заместителей глав федеральных ведомств

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оптимизация госаппарата, которую премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал в ноябре, затронет 45 министерств и ведомств, сообщила пресс-служба правительства. Под сокращения попадут 37 заместителей руководителей федеральных структур.

"В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения", - говорится в пресс-релизе.

Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда, решили в правительстве.

Премьер уже подписал соответствующее постановление.

В результате реформы система госуправления будет более функциональной, "без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности", оценил принятое решение вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений и размывают ответственность чиновников.

Ранее сообщалось, что реформа системы госуправления начнется с 1 января и будет продолжаться три месяца. В ее рамках штат министерств и региональных подразделений будет сокращен на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей.

Григоренко говорил, что могут быть сокращены около 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах.

"Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств", - отмечал чиновник 20 ноября.

Правительство уже выпустило постановление о единых требованиях к структуре федеральных министерств и ведомств. Численность подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств - не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления - не менее пяти единиц, самостоятельного отдела - не менее 10 единиц. На обеспечивающие подразделения должно приходиться не больше 30% от общей численности сотрудников. В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных требований, допустимые параметры таких отклонений от штатной численности также закреплены постановлением правительства.