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В рамках реформы в аппарате правительства создадут 7 новых департаментов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин новыми постановлениями определил предельную численность госслужащих и фонд оплаты их труда, а также утвердил изменения в структуре аппарата правительства, в котором появятся семь новых департаментов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Все изменения связаны с реформой госуправления.

"Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики", - подчеркивают в пресс-службе.

При этом будут упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, будет создано сводно-аналитическое управление правительства.

Постановление о предельной численности госслужащих и фонде оплаты труда распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерства и ведомств, говорится в пресс-релизе.

О реформе госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Она запланирована на первые три месяца 2021 года. В результате должны быть приведены к единому стандарту штат и оргструктура министерств и ведомств, исключено дублирование одних и тех же функций разными структурами. Предполагается, что штат министерств и региональных подразделений будет сокращен на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей.

Сообщалось, что в центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 37 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения. Реформа позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной качественно выполнять задачи по достижению национальных целей развития.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств - не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления - не менее 5 единиц, самостоятельного отдела - не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - не более 30% общей численности сотрудников.

правительство аппарат правительство Михаил Мишустин

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