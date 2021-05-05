ВТБ перенес сроки годового собрания акционеров

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ, как и предполагалось, отменил свое апрельское решение о проведении годового собрания акционеров 4 июня. Это следует из материалов госбанка.

Предполагалось, что годовое собрание акционеров пройдет онлайн, реестр для участия в собрании должен был закрыться 11 мая, для получения дивидендов - 22 июня.

"Новая дата ГОСА будет вынесена на утверждение наблюдательного совета в ближайшее время. В связи с заочным форматом мероприятия решение набсовета никак не повлияет на возможность акционеров участвовать в собрании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ, не назвав причину переноса.

Как ожидается, на выплату дивидендов по итогам работы в прошлом году банк направит 35,65 млрд рублей.

Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции - 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-го типа - 7,18 млрд рублей, привилегированные акции 2-го типа - 10,32 млрд рублей (привилегированные акции принадлежат АСВ и Минфину). Это обеспечит дивидендную доходность, рассчитанную исходя из средней рыночной стоимости обыкновенных акций в 2020 году и номинальной стоимости привилегированных акций, в размере 3,74% по обыкновенным акциям, а по привилегированным акциям - на уровне 3,36%.

Дивидендные выплаты на обыкновенные акции будут соответствовать выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, а дивидендные выплаты на привилегированные акции - 45%.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), 9% акций владеет банк "Траст", ещё 5,7% - НПФ "Открытие".

Миноритарным акционерам принадлежит 18,97% голосующих акций банка.