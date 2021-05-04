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ВТБ собрался перенести годовое собрание акционеров на другую дату

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ рассмотрит вопрос об отмене своего апрельского решения, устанавливающего 4 июня датой проведения годового собрания акционеров, следует из материалов госбанка.

Заочное заседание набсовета, на котором будет рассмотрен соответствующий вопрос, пройдет во вторник.

Ранее набсовет банка принял решение провести годовое собрание акционеров 4 июня в онлайн-режиме, реестр для участия в собрании должен был закрыться 11 мая, для получения дивидендов - 22 июня.

Как ожидается, на выплату дивидендов по итогам работы в прошлом году банк направит 35,65 млрд рублей.

Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции - 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-го типа - 7,18 млрд рублей, привилегированные акции 2-го типа - 10,32 млрд рублей (привилегированные акции принадлежат АСВ и Минфину). Это обеспечит дивидендную доходность, рассчитанную исходя из средней рыночной стоимости обыкновенных акций в 2020 году и номинальной стоимости привилегированных акций, в размере 3,74% по обыкновенным акциям, а по привилегированным акциям - на уровне 3,36%.

Дивидендные выплаты на обыкновенные акции будут соответствовать выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, а дивидендные выплаты на привилегированные акции - 45%.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), 9% акций владеет банк "Траст", ещё 5,7% - НПФ "Открытие".

Миноритарным акционерам принадлежит 18,97% голосующих акций банка.

ВТБ

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