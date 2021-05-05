Источник сообщил о подготовке авиакомпаний к запуску рейсов в Египет в июне

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Египет в июне, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из авиакомпаний.

"Технически подготовка к возобновлению авиасообщения практически завершена. Окончательно согласование расписания, слотов, маршрутов, договоренности с туроператорами, продаж билетов предполагается завершить до конца мая. Первые рейсы, как ожидается, могут вылететь в июне", - сказал источник.

Он напомнил, что египетская сторона выполнила все условия Москвы для возобновления полетов. "Терминалы оснащены по требованию российской стороны, персонал подготовлен и отвечает требованиям российской авиационной безопасности (САБ). Следить за подготовкой рейсов российских авиакомпаний в аэропортах Египта будут специалисты служб САБ из российских аэропортов", - сказал источник.

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