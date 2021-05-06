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Путин назвал исключительно медицинским вопрос о выезде россиян за рубеж

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Решение о снятии ограничений на поездки россиян в другие страны - это не политический вопрос, а исключительно медицинский, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Что касается наших партнеров за границей, то мы на всех уровнях постоянно говорим об этом, вопрос, конечно, не лежит в плоскости политической, это исключительно вопрос, связанный с медицинскими ограничениями. Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно, когда наступает сезон. Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов", - сказал он.

Президент заверил, что в руководстве России заинтересованы "в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и могли полноценно отдыхать".

10 марта Путин говорил, что власти не намерены и не должны удерживать россиян, которые хотели бы отдохнуть за рубежом, но подчеркивал, что в других странах, где любят отдыхать туристы, "ситуация с коронавирусом непростая, если не сказать сложная". Для примера он приводил тогда страны южной Европы.

В апреле Россия приостановила возобновившееся авиасообщение с Турцией до начала лета из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в этой стране.

Самые дорогие города мира во время пандемии

10
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Париж
Владимир Путин коронавирус Татьяна Голикова Турция

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