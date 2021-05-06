Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

Путин назвал оправданным объявление нерабочих дней в мае

Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране сейчас стабильная

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками оказалось оправданным, снижение заболеваемости коронавирусом продолжается.

В РоссииПутин подписал указ об объявлении длинных майских выходныхЧитать подробнее

В четверг президент провел встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции. Он напомнил, что ранее было принято решение не делать перерыва между 1 и 9 мая, чтобы снять дополнительные риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте и таким образом способствовать снижению распространения коронавирусной инфекции.

"В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы.

"Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать", - заявил Путин.

По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время.

Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью оценивается как стабильная, недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составляет 41,3, а за последние сутки - 5,2 на 100 тысяч. Заболеваемость COVID-19 снижается в 32 регионах России, стабилизировалась - в 49, четыре региона - в стадии "некоторого роста".

Новость дополняется

Владимир Путин Татьяна Голикова коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин поддержал идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса

Пандемия коронавируса

Минздрав России зарегистрировал "Спутник Лайт"

Минздрав России зарегистрировал "Спутник Лайт"

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции

В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19

Мишустин подписал "дорожную карту" повышения газификации регионов

Мишустин подписал "дорожную карту" повышения газификации регионов

В МИД Украины заявили, что РФ может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

Что произошло за день: среда, 5 мая

Правительство представит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу

Правительство представит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу

Псковский суд признал законным признание журналистки СМИ-иноагентом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');