Путин назвал оправданным объявление нерабочих дней в мае

Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране сейчас стабильная

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками оказалось оправданным, снижение заболеваемости коронавирусом продолжается.

В четверг президент провел встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции. Он напомнил, что ранее было принято решение не делать перерыва между 1 и 9 мая, чтобы снять дополнительные риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте и таким образом способствовать снижению распространения коронавирусной инфекции.

"В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы.

"Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать", - заявил Путин.

По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время.

Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью оценивается как стабильная, недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составляет 41,3, а за последние сутки - 5,2 на 100 тысяч. Заболеваемость COVID-19 снижается в 32 регионах России, стабилизировалась - в 49, четыре региона - в стадии "некоторого роста".

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