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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
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Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 только в 4 регионах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова оценивает ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России как стабильную. По ее словам, только в четырех регионах заболеваемость находится в стадии "некоторого роста". Она сказала это на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Голикова добавила, что наибольший прирост заболеваемости - 37% - приходится на Москву и Петербург.

Еще в 32 регионах заболеваемость снижается, добавила вице-премьер.

"Недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей у нас составляет 41,3, суточный показатель - во всяком случае, за последние сутки - составляет 5,2 на 100 тысяч населения", - сказала она.

По ее данным, среди россиян от 65 лет и старше заболеваемость снизилась на 8,9%, среди подростков 15-17 лет - выросла на 12,3%.

На соответствующий вопрос президента Голикова ответила, что в стране продолжается тренд на снижение заболеваемости COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 06 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус Владимир Путин Москва Петербург

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