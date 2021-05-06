В России за сутки выявили еще 7 639 случаев COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 639 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За сутки умер 351 пациент, 7 788 человек выписаны по выздоровлении.

Число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки в России держится ниже отметки в 8 тысяч с 3 мая, когда были зарегистрированы 7 770 заболевших.

В Москве зарегистрированы еще 2 114 случаев заражения коронавирусом. В городе подтверждены 59 летальных случаев, выздоровели 2 056 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (715) и Московская область (600) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после Москвы.

Еще 211 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ростовской области, 144 - в Воронежской, 126 - в Саратовской, 124 - в Иркутской, 117 - в Нижегородской области, 109 - в Красноярском крае, 103 - в республике Саха (Якутия), 102 - в Челябинской области, 101 - в Крыму и Свердловской области, 100 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 855 тыс. 128 случаев коронавирусной инфекции, 112 246 умерших и 4 млн 472 тыс. 338 выздоровевших.