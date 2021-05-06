Путин поддержал идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Россия готова поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Европе есть идея, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции.

По его словам, идея соответствует правилам Всемирной торговой организации, которые предусматривают такие действия в чрезвычайных обстоятельствах. "Пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация. Татьяна Алексеевна, я бы попросил вас с коллегами на это посмотреть, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход", - заявил Путин.

Он отметил, что в современных условиях нужно думать не об извлечении максимальной прибыли, а об обеспечении безопасности людей. "Безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира. Тогда выработается популяционный в самом широком смысле этого слова иммунитет", - подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что Россия - единственная страна в мире, которая готова передавать в другие страны технологию производства вакцин от коронавируса и делает это. "Эта практика уже реализуется. Она уже на марше. В некоторых странах производство нашей вакцины уже организовано с передачей технологий", - сообщил он.

Администрация президента США Джо Байдена ранее также поддержала идею не распространять защиту интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19.

В среду вопрос об отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин рассматривал Генеральный совет ВТО.