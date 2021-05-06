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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
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Путин усомнился в эффективности американских COVID-вакцин

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Эффективность американской вакцины от коронавируса станет понятна спустя десятилетие, а российские препараты основаны на технологиях, проверенных временем, считает президент России Владимир Путин.

"На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, на мировых рынках усиливается, обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой по видеосвязи.

"Как я понимаю, на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется другая американо-европейская компания Pfizer, причем борется и ведет себя на рынке достаточно агрессивно", - добавил Путин.

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При этом он обратил внимание, что в США обещают, что их вакцина станет "инновационным и очень современным препаратом". "Дай бог, надеюсь, что так и будет, но будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять, после многолетнего применения и анализа результатов", - сказал Путин в связи с этим.

"На сегодняшний день наши препараты все известны. Сейчас, уже сегодня появится "Спутник Лайт". Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые, как раз, применялись десятилетиями", - продолжил он.

При этом Путин подчеркнул, что российские вакцины "весьма современны и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными".

"Как сказал один из европейских специалистов, надежные, как автомат Калашникова. Я думаю, он безусловно прав", - добавил Путин.

Ранее стало известно, что Всемирный конгресс вакцин - 2021, который в текущем году прошел 4-6 мая в онлайн-формате, признал лучшей вакциной от коронавируса препарат производства американской компании Moderna. Об этом сообщалось на сайте мероприятия. В шорт-лист награды также была включена российская вакцина "Спутник V".

Всемирный конгресс вакцин проводится уже более 20 лет. В мероприятии принимают участие международные эксперты и ученые.

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Владимир Путин США Коронавирус Татьяна Голикова Moderna Pfizer

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