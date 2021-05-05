США поддержали идею отказа от патентов на вакцины от коронавируса

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена поддержала идею не распространять защиту интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса COVID-19, чтобы скорее положить конец пандемии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на торгового представителя США Кэтрин Тай.

По ее словам, американская администрация уверена в необходимости защиты интеллектуальной собственности, но в условиях пандемии COVID-19 выступает за отказ от патентов на вакцины от коронавируса. Тай предупредила, что на глобальное согласование этой инициативы в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) потребуется время.

" Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер. Цель администрации (США - ИФ) - в кратчайшие сроки предоставить как можно больше безопасных и эффективных вакцин максимально большому количеству людей", - заявила Тай.

Associated Press напоминает, что впервые идею отказа от патента на вакцины от коронавируса еще в октябре высказали ЮАР и Индия. Ее поддержали во многих развивающихся странах, но фармацевтические компании выступают против.

В среду вопрос об отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин рассматривал Генеральный совет ВТО.