В Турции ужесточат локдаун

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Турции вводят с 7 мая ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19, сообщили в МВД страны.

Согласно распоряжению министерства, в магазинах (включая сетевые и супермаркеты) будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.

Так, к ранее объявленным ограничениям по продаже алкоголя добавляется запрет на продажу в магазинах электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов и изделий из стекла.

В то же время, с 7 мая в магазинах помимо социально значимых продуктов и чистящих средств можно будет приобрести корм для животных и косметику (за исключением парфюма и принадлежностей для нанесения макияжа).

Министр туризма Турции Нури Эрсой 27 апреля сообщил, что жесткие ограничения на передвижения людей, которые власти Турции ввели с 29 апреля по 17 мая, не коснутся иностранных туристов. "Они могут свободно путешествовать со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно", - привело словам министра агентство "Анадолу". Он добавил, что все работники туротрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена.

В конце апреля власти Турции сообщили, что во время локдауна кафе и рестораны будут работать только навынос, сетевые супермаркеты не будут работать по воскресеньям. Закрываются офисы и предприятия, за исключением тех компаний, которым разрешит работать МВД. Также будут запрещены поездки между регионами, для экстренных случаев нужно будет получать специальное разрешение.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с COVID-19 в этой стране.