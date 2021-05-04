Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 04.05В России 4 839 514+7 770В мире 153 551 458+680 951

В Турции ужесточат локдаун

В Турции ужесточат локдаун
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Турции вводят с 7 мая ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19, сообщили в МВД страны.

Согласно распоряжению министерства, в магазинах (включая сетевые и супермаркеты) будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.

Так, к ранее объявленным ограничениям по продаже алкоголя добавляется запрет на продажу в магазинах электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов и изделий из стекла.

В то же время, с 7 мая в магазинах помимо социально значимых продуктов и чистящих средств можно будет приобрести корм для животных и косметику (за исключением парфюма и принадлежностей для нанесения макияжа).

В РоссииПопова связала с Турцией 80% привозных случаев COVID-19 в РоссииЧитать подробнее

Министр туризма Турции Нури Эрсой 27 апреля сообщил, что жесткие ограничения на передвижения людей, которые власти Турции ввели с 29 апреля по 17 мая, не коснутся иностранных туристов. "Они могут свободно путешествовать со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно", - привело словам министра агентство "Анадолу". Он добавил, что все работники туротрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена.

В конце апреля власти Турции сообщили, что во время локдауна кафе и рестораны будут работать только навынос, сетевые супермаркеты не будут работать по воскресеньям. Закрываются офисы и предприятия, за исключением тех компаний, которым разрешит работать МВД. Также будут запрещены поездки между регионами, для экстренных случаев нужно будет получать специальное разрешение.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с COVID-19 в этой стране.

Турция коронавирус

Новости по теме

Новости

Действие разрешения на стройку "Северного потока 2" приостановлено

Действие разрешения на стройку "Северного потока 2" приостановлено

Жертвами крушения метромоста в Мехико стали уже 23 человека

Поставки нефти из РФ в Белоруссию в мае снизятся в два раза к апрелю

Поставки нефти из РФ в Белоруссию в мае снизятся в два раза к апрелю

Грег Эйбел сменит Уоррена Баффета на посту главы Berkshire Hathaway

В Мехико метромост обрушился под проходящим поездом

В Мехико метромост обрушился под проходящим поездом

Что случилось этой ночью: вторник, 4 мая

В Колумбии 19 человек погибли в ходе протестов против налоговой реформы

В Колумбии 19 человек погибли в ходе протестов против налоговой реформы

Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака

Блинкен заявил о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией

Блинкен заявил о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Киргизия обвинила Таджикистан в попытке захвата своей территории

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');