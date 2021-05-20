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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
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ВОЗ посоветовала избегать поездок за границу из-за COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - COVID-19 все еще представляет серьезную опасность, и потому людям следует по возможности избегать поездок за границу, заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"В настоящее время опасность сохраняется. Нам следует продолжать действовать аккуратно, пересматривать или отказываться от планов поездок за границу", - приводят в четверг его слова европейские СМИ.

По данным Клюге, в Европе остаются очаги заражения COVID-19, способные быстро расширяться, если власти не будут принимать меры предосторожности.

Кроме того, Клюге отметил, что вакцины от COVID-19, по имеющимся у ВОЗ данным, работают против всех известных штаммов.

Говоря об "индийском" штамме, вызывающем беспокойство у руководителей многих стран, Клюге пояснил, что он выявлен в 26 странах Европы.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Ханс Клюге ВОЗ Европа Коронавирус

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