С Эльбруса эвакуировали альпиниста с признаками горной болезни

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста 1977 года рождения с признаками горной болезни. Его доставили на поляну Азау и передали врачам скорой помощи, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасательную операцию провели пять человек.

Ранее в четверг сообщалось, что группа из четырех альпинистов из Ставрополя запросила помощи у спасателей, поскольку одному из них стало плохо. В этот момент группа находилась на Эльбрусе на высоте 4800 метров.