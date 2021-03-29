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Скалолаз погиб при восхождении на камчатский вулкан

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Альпинист из Петропавловска-Камчатского погиб при восхождении на вулкан Корякский на Камчатке, сообщили агентству "Интерфакс" в главном управлении МЧС России по региону.

"Погибшего скалолаза спасатели нашли в ущелье, куда он, вероятно, сорвался", - сказал представитель МЧС.

Он рассказал, что 27 марта три туриста - из Москвы, Костромы и Петропавловска-Камчатского - отправились покорять вершину Корякского вулкана. В пути их застала непогода. Скалолазы потеряли друг друга. Двоих из них - иногородних - нашли волонтеры. К поискам камчатского туриста приступили спасатели.

"По телефону он сообщил поисковой группе, что находится склоне вулкана на высоте 3,2 тыс. м. Но на этой отметке спасатели туриста не обнаружили. А когда они спустились ниже, то увидели тело мужчины в ущелье", - сказал представитель ведомства.

Корякский - действующий вулкан на Камчатке, в 35 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Он популярен у туристов.

Камчатка

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