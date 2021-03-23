Спасатели нашли альпинистов из Москвы, потерявшихся на склоне Эльбруса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии нашли двух альпинистов, заблудившихся на склоне горы Эльбрус на высоте 3,2 тыс. м, сообщает Главное управление МЧС России по КБР во вторник.

"Альпинистов из Москвы обнаружили в районе водопада Терскол. Им была оказана помощь по спуску до базы Эльбрусского высокогорного ПСО (поисково-спасательного отряда - ИФ), где от дальнейшей помощи они отказались. Жизни и здоровью альпинистов ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Информация о том, что два альпиниста при акклиматизационной подготовке перед выходом на маршрут заблудились на склоне горы Эльбрус в районе водопада Терскол, поступило 23 марта в 19:20 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР.

В поисково-спасательных работах были задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.