Атомная подлодка "Казань" вошла в состав ВМФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Атомная подлодка "Казань", являющаяся головной в проекте "Ясень-М", принята в состав ВМФ, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

Торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвертого поколения "Казань" прошла в Северодвинске на предприятии "Севмаш" под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

5 мая, в преддверии церемонии приема в состав АПК "Казань", Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки "Казань".

В апреле источники в промышленности сообщили "Интерфаксу", что многоцелевая атомная подлодка "Казань" в ближайшее время совершит контрольный выход в море, после этого ее планируют включить в состав ВМФ РФ. "Передача подлодки флоту запланирована на май", - сказал один из источников.

"Проект АПК "Казань" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана", - сказал Евменов на церемонии.

"Казань" – головная подлодка нового проекта "Ясень-М", спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

4 марта Объединенная судостроительной корпорация (ОСК) сообщила, что "Казань" прошла все испытания и готова к передаче флоту.

"Лодка пробыла на испытаниях две с половиной навигации, и мы уже приближаемся к первому сервисному интервалу, когда обычно выполняется ремонт механической части. На сегодняшний день мы не видим вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний", - сказал 4 февраля в интервью "Интерфаксу" глава ОСК Алексей Рахманов.

В том интервью Рахманов заявил, что АПЛ "Казань" находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов.

Флот получит три подлодки в 2021 году

19 марта главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что Военно-морской флот России в 2021 году получит в боевой состав три атомные подводные лодки.

"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "Севмаш", - сказал Евменов.

"В этом году будут также заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Князь Потёмкин" и "Дмитрий Донской", имя которому перейдет от корабля предыдущего поколения, и он продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники, как "номерная" подводная лодка", - сказал Евменов.

В ноябре 2020 года "Казань" выполнила испытательный пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") из акватории Белого моря. До этого "Казань" выполнила в Белом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей") на расстояние свыше 1000 километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" – носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, "КТРВ").