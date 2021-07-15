Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

Военные РФ провели в Белом море учения с крупнейшей в мире атомной подлодкой

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" провела в Белом море учение по поиску и уничтожению подлодки "противника", сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в четверг.

Корабли нашли "вражескую" подлодку с помощью бортового гидроакустического вооружения и атаковали ее торпедами, говорится в сообщении. "В качестве подводного противника для малых противолодочных кораблей выступал тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской", который действовал на глубине свыше 100 метров", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что экипажи кораблей отработали стрельбу по подводной лодке практическим торпедами без боевой части.

"После успешного выполнения боевого упражнения торпеды были подняты из воды личным составом катера-торпедолова и доставлены в базу", - сообщили в СФ.

В июне 2019 года Северный флот сообщал, что тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941УМ "Акула" "Дмитрий Донской" прошел в Белом море испытания после ремонта.

Самая большая в мире атомная подлодка

По данным открытых источников, водоизмещение самой большой в мире атомной подводной лодки - почти 50 тыс. тонн. Первоначально ракетоносец имел на вооружении 20 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса Д-19, затем был переоборудован для испытаний МБР "Булава".

МПК "Онега" и "Нарьян-Мар" относятся к модернизированному проекту 1124М, имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Северный флот Белое море

Новости по теме

Новости

Американская НПО "Проект Медиа" признана нежелательной в России

Дело Baring Vostok

Калви выразил надежду на прекращение его дела

Калви выразил надежду на прекращение его дела

Аномальная жара пришла в Крым на смену затяжным ливням

Аномальная жара пришла в Крым на смену затяжным ливням

Глава ОАК сообщил о разработке нескольких версий истребителя Су-57

Глава ОАК сообщил о разработке нескольких версий истребителя Су-57

Штрафы "Радио Свобода" за отсутствие маркировки "иноагент" в РФ превысили $2,2 млн

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

ФТС выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');