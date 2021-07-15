Военные РФ провели в Белом море учения с крупнейшей в мире атомной подлодкой

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" провела в Белом море учение по поиску и уничтожению подлодки "противника", сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в четверг.

Корабли нашли "вражескую" подлодку с помощью бортового гидроакустического вооружения и атаковали ее торпедами, говорится в сообщении. "В качестве подводного противника для малых противолодочных кораблей выступал тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской", который действовал на глубине свыше 100 метров", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что экипажи кораблей отработали стрельбу по подводной лодке практическим торпедами без боевой части.

"После успешного выполнения боевого упражнения торпеды были подняты из воды личным составом катера-торпедолова и доставлены в базу", - сообщили в СФ.

В июне 2019 года Северный флот сообщал, что тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941УМ "Акула" "Дмитрий Донской" прошел в Белом море испытания после ремонта.

Самая большая в мире атомная подлодка

По данным открытых источников, водоизмещение самой большой в мире атомной подводной лодки - почти 50 тыс. тонн. Первоначально ракетоносец имел на вооружении 20 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса Д-19, затем был переоборудован для испытаний МБР "Булава".

МПК "Онега" и "Нарьян-Мар" относятся к модернизированному проекту 1124М, имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.