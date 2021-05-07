Суд до 8 августа оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Тихонова

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 8 августа арест бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Тихонову, арестованному в сентябре 2020 года, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Свою вину он не признает.

Как заявили ранее в Следственном комитете России, уголовное дело, по которому был задержан замминистра, расследуется по факту хищения не менее 603 млн руб., выделенных ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России для создания информационной системы.

Фигурантами дела, кроме Тихонова, проходят его супруга Валерия Коваленко, советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Коваленко, как сообщала газета "Коммерсантъ", признала вину и дала показания на других фигурантов. В этой связи следствие обратилось в суд с ходатайством о смягчении ей меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, которое было удовлетворено.