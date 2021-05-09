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Рябков назначен представителем президента по вопросу выхода РФ из ДОН

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).

В РоссииПравительство представит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небуПравительство представит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небуЧитать подробнее

Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН. Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.

Сергей Рябков ДОН США

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