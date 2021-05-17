Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о денонсации ДОН

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате денонсировать Договор по открытому небу (ДОН), сообщил "Интерфаксу" в понедельник зампредседателя комитета Юрий Швыткин.

"Комитет поддержал законопроект о денонсации Договора по открытому небу", - сказал Швыткин.

По его словам, документ планируется рассмотреть на заседании Думы 19 мая.

Законопроект о денонсации ДОН был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Думу 11 мая.

Договор (1168313-7), следует из пояснительной записки к документу, вносится в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

В проекте закона отмечается, что "22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении".

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.

Выход России из договора по открытому небу будет логичным шагом, который не приведет к рискам в сфере обороны и безопасности, заявил "Интерфаксу" в апреле бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Раз США, один из основных участников, вышли из договора, то и нам там нечего делать", - сказал он. "С военной точки зрения оставаться участником договора для России было бы совсем бессмысленно. Выход из договора не будет нести для России никаких рисков", - сказал Бужинский.

"После выхода США из договора Россия лишается возможности осуществления наблюдательных полетов над американской территорией. При этом не исключен вариант, что США запретят странам Европы российские наблюдательные полеты над американскими базами. Плюс США через союзников будут иметь доступ к информации о России. Никакого смысла оставаться в договоре для нас нет", - отметил Бужинский.